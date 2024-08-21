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Çorum'da kaza yapan nişanlı çift hayatını kaybetti

Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Cengizhan Akdağ ve Nurcan Yalnız yaşamını yitirdi.

Ekleme: 21.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da kaza yapan nişanlı çift hayatını kaybettiÇorum'un Alaca ilçesinde yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı.

Alaca ilçesinden Zile istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Cengizhan Akdağ, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

NİŞANLI ÇİFT KURTARILAMADI

Kazada Nurcan Yalnız olay yerinde nişanlısı Cengizhan Akdağ ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Çorum'da kaza yapan nişanlı çift hayatını kaybetti


GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdoğan'ın nikah ve düğün işlemleri için hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Talihsiz çiftten geriye bu fotoğrafları kaldı.