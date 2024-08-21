Çorum'da kaza yapan nişanlı çift hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı.Alaca ilçesinden Zile istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Cengizhan Akdağ, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.Kazada Nurcan Yalnız olay yerinde nişanlısı Cengizhan Akdağ ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdoğan'ın nikah ve düğün işlemleri için hazırlıkları yaptığı öğrenildi.Talihsiz çiftten geriye bu fotoğrafları kaldı.