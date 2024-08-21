Çorum'da kaza yapan nişanlı çift hayatını kaybetti
Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Cengizhan Akdağ ve Nurcan Yalnız yaşamını yitirdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı.
Alaca ilçesinden Zile istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Cengizhan Akdağ, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
NİŞANLI ÇİFT KURTARILAMADI
Kazada Nurcan Yalnız olay yerinde nişanlısı Cengizhan Akdağ ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI
Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdoğan'ın nikah ve düğün işlemleri için hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Talihsiz çiftten geriye bu fotoğrafları kaldı.
Alaca ilçesinden Zile istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Cengizhan Akdağ, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
NİŞANLI ÇİFT KURTARILAMADI
Kazada Nurcan Yalnız olay yerinde nişanlısı Cengizhan Akdağ ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI
Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdoğan'ın nikah ve düğün işlemleri için hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Talihsiz çiftten geriye bu fotoğrafları kaldı.