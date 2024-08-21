8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde tek tek vurmaya devam ediyor.Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek olan Mehmetçik, 8 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da teröristlerin inlerinde vurulduğu anlar yer aldı.MSB, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.