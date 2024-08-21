8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde tek tek vurmaya devam ediyor.
Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek olan Mehmetçik, 8 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da teröristlerin inlerinde vurulduğu anlar yer aldı.
MSB, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"SÜRATLİ, SÜREKLİ..."
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek olan Mehmetçik, 8 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da teröristlerin inlerinde vurulduğu anlar yer aldı.
MSB, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"SÜRATLİ, SÜREKLİ..."
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.