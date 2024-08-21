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Beyaz Gazete
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8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 21.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiKahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde tek tek vurmaya devam ediyor.

Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek olan Mehmetçik, 8 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da teröristlerin inlerinde vurulduğu anlar yer aldı.

MSB, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"SÜRATLİ, SÜREKLİ..."

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.