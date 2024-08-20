Sulama kanalında ceset alarmı! Ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Gastronomi merkezi yanında bulunan kanalında ceset fark eden vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve su altı arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler kanalda yaptıkları aramada ceset değil ölü kaplumbağa ile karşılaştı.Ekipler arama çalışmasını sonlandırdı.