Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden olan yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1994 yılında profesör unvanı kazanan Gürdoğan'ın "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e", "Zamanı Aşan Şehirler" gibi birçok eseri bulunuyordu.Üstün ahlak ve faziletiyle tanınan Mehmet Zahid Kotku Hoca'yı anlattığı 'Görünmeyen Üniversite' kitabı en çok bilinen eserleri arasında yer alıyordu. Eskişehir'de 1945 yılında doğan Gürdoğan'ın eğitim hayatı ise dopdolu geçti.Ortaokulu Mihalıççık'ta, liseyi Eskişehir'de okuyan Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesi'ne akademik çalışmalara başlayarak asistanlık yaptı. Buradan 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı.1987'de doçent, 1994'de profesör olan Gürdoğan, 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.İslami hassasiyeti edebî bir zeminde ihya etme amacıyla çıkarılan Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan evli ve üç çocuk sahibiydi. Gürdoğan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda isim katıldı. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın cenaze namazı dün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılındı. Ardından memleketi Eskişehir'de defnedildi.