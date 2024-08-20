KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.Zonguldak Valiliğine ziyarette bulunan Ersin Tatar'ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, İl EMnilet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan vekili Albay Orhan Kaş karşıladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak protokolü ile tek tek tokalaşarak selamlaştı.Selamlaşma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak Valiliği anı defterini imzaladı ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.Makam ziyaretinde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a baston hediye etti.