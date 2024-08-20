İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Bunu yapmayanlar gümler

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda bu haftanın yoğun olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, FED tutanakları, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Avrupa tarafında enflasyon verisine dikkat çekti.Youtube hesabından video yayımlayan İslam Memiş, borsa, döviz, ons altın, gram altın ve gümüş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Elindeki sanal altını fiziki altına çevirmek isteyenlerin zarar etmemeleri için dikkat etmeleri gereken noktayı açıklayan Memiş, 'Bugün o gündür' diyerek duyurdu.Memiş, borsaya ilişkin, 'BİST 10 endeksinde 9 bin 850-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğiz. 9 bin 400 puan seviyesiyle ilgili beklentim gerçekliğini korumakta. Şu anda 10 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası negatif yönde devam ediyor.' dedi.Doların bu hafta 34 lira seviyesini görebileceğini söyleyen Memiş, 'Dolar kuru 33 lira 54 kuruş seviyesinde. Dolar kurunda cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bu hafta 33,60-34 lira aralığını takip edeceğim. Sürpriz olursa bu hafta 34 lira seviyesini görebiliriz. Yıl sonuna kadar 40-45 bandındaki beklentim devam etmekte.' ifadelerini kullandı.Memiş, Euro/dolar paritesine ilişkin, 'Euro/dolar paritesi 1,11 seviyesini gözüne kestirdi. Bu haftanın özelinde 1,0950-1,11 bant aralığını takip edeceğim. Yukarda 1,11 seviyesi var. Yıl sonu beklentim 1,12 seviyesi ama tekrar 1,10 seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz.' dedi.Ons altında kırmızı çizginin İran'ın İsrail'e olası misillemesinin olduğunu vurgulayan Memiş, 'Ons altın 2.505 dolar seviyesinde. Cumartesi 2 bin 508 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Size bir uyarıda bulundum. Eğer hafta sonu İran tarafında misilleme gelmezse İsrail'e karşı, tekrar altın fiyatları, gümüş fiyatları geriler uyarım vardı. Bir misilleme gelmedi. Dolayısıyla bu hafta ben düşüş yönlü bir beklenti içerisindeyim. 2 bin 480 dolar destek seviyesi. Yukarda 2 bin 517 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığını bu haftanın özelinde takip edersiniz. 2 bin 480 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa onun da aşağısında 2 bin 470 dolar seviyesi var. Ons altın ve gram altında görünüm bu hafta için negatif. Ters köşe yapmak için bu yükselişleri yaptılar. Kırmızı çizgimiz yine İran misillemesi. İran misillemesi gelirse yukarı yönlü bir hareketlenme göreceğiz.' şeklinde konuştu.Elindeki sanal altını fiziki altına çevirmek isteyenlerin zarar etmemek için neye dikkat etmeleri gerektiğini açıklayan Memiş, '2 bin 505 dolar seviyesinin üstü kimin üstü kimin için yararlı? Sanal altını fiziki altına çevirmek için fırsat kollayanlar için geçerli. Bugün o gündür. Altın dolar paritesi üzerinden işlem yapacaksınız. Altın dolar paritesi üzerinden işlem yapmayanlar gümler. Zarar eder. Eğer ilk önce dolarınızı TL yaptırıp TL altın alırsanız geçmiş olsun. Bu işlem parite işlemi değildir. Böyle işlem yapmayın. Sanal altını olanlar parite üzerinden işlem yapacaksınız. 1 kilo altını bozdurup 81 bin dolar alıyorsunuz. 1 kilo altın almak istiyorsanız da 81 bin 200 dolar veriyorsunuz. Bankadaki altını fizikiye çevirmek isteyenler için o gün bugündür ve bunu parite üzerinden yapacaksınız.' dedi.Memiş, gram altının her ay yeni rekorlar kıracağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Gram altın 2 bin 752 TL seviyesinde. Gram altın yatırımcısına ne diyoruz Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altında düşüş beklentim olduğu için gram altında da düşüş beklentim olacak. 2 bin 730 lira direnci kırıldı. Eylül ayında 2 bin 830-2 bin 880 lira seviyesini beklediğimiz için geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Her ay yeni bir rekor kıran eze eze giden bir gram altın göreceğiz.Memiş'in gümüş değerlendirmesi ise şöyle:Gümüşün ons fiyatı 29 dolar seviyesinde. Bu hafta geri çekilme bekliyorum. Alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Gümüşün gram fiyatı 31 lira 45 kuruş seviyesinde. 31 lira 50 kuruş destek seviyesi, yukarda 32 lira direnç seviyesi. Bu hafta bu bant aralıklarını takip edebilirsiniz.