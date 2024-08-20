7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılar düzenleyen katil İsrail, Gazze ateşkes için yeni şartlar öne sürdü. Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Basem Naim, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu üç aşamalı ateşkes planının Hamas tarafından kabul edildiğini ancak Tel Aviv yönetiminin müzakereler için yeni şartlar sunduğunu söyledi. Naim Al, bu şartları 7 maddede sıraladı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yeni şartlar öne sürdü.Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Basem Naim, Katar merkezli Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı, üç aşamalı öneriyi kabul ettiklerini ancak Tel Aviv yönetiminin yeni şartlar sunduğunu ifade etti.Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Naim, İsrail tarafından 7 yeni madde sunulduğunu belirtti. Bu şartlar şekilde:Hamas siyasi büro üyesi açıkladı! Katil İsrail'den Gazze'de ateşkes için 7 yeni şart-Refah sınır kapısından çekilme olmayacak-Philadelphi Koridoru'ndan çekilme olmayacak-Netzarim Rotası'ndan çekilme olmayacakHamas siyasi büro üyesi açıkladı! Katil İsrail'den Gazze'de ateşkes için 7 yeni şart-Mutabık kalınan esir değişimi anlaşmasında değişiklikler yapılacak-Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleri denetlenecek-İnsani yardım ve yeniden inşa belirtilen koşulların kabulüne bağlanacak-Amerikalılardan, karar verilmesi halinde çatışmaların yeniden başlamasına izin verileceğine dair yazılı bir taahhüt talep edilecek.Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Gazze'de ateşkesin sağlanması için 3 aşamalı önerisini duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada, 'İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini' açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.