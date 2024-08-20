Gazze'de katliam! Katil İsrail, 700 sivilin sığındığı okula saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 'soykırım' derecesine varan saldırılar düzenleyerek masum sivilleri hedef alıyor.Şu ana kadar çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden 40 bini aşkın Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Gazze şehrinin kuzeyinde 700 sivilin sığındığı Mustafa Hafez Okulu'na hava saldırısı düzenledi.Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıyı okulun 2. katına yönelik gerçekleştirdiğini ve saldırıda 2'si çocuk en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.Enkaz altında kalan çok sayıda sivili kurtarma çalışmaları sürüyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara'da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.