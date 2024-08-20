Gaziantep'te kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.Nizip-Karkamış kara yolunda ilerleyen Veyis S. idaresindeki otomobil, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ü. kontrolündeki araca arkadan çarptı.Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.