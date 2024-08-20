Gaziantep'te kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nizip ilçesinde bir otomobili sürücüsünün önünde seyreden başka bir araca çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Nizip-Karkamış kara yolunda ilerleyen Veyis S. idaresindeki otomobil, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ü. kontrolündeki araca arkadan çarptı.
KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.