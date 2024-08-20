Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.