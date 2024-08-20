Bir köpek saldırısı daha! Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında meydana gelen olayda oyun oynayan küçük çocuk, park içerisinde yürüdüğü esnada yerde yatan bir köpek kalkarak çocuğa doğru koşmaya başladı.Köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören çocuk, kaçmaya başladı. Kaçan çocuk düşerek kafasını çöp konteynerine çarptı.Kafasını çarpan çocuk yaralanırken olay anı parktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.“BENİM TORUNUMU DA ISIRDI GEÇENLERDE”Parkta sürekli vakit geçiren ve torunlarının da saldırıya uğradığını belirten Cemil Döner isimli vatandaş, “Buradaki köpekler küçük çocuklara çok saldırıyorlar burada benim torunumu da ısırdı geçenlerde. Elimizden geldiği kadar biz buraya geliyoruz güven konusunda sıkıntımız yok ama bu sokak köpekleri çok rahatsız ediyor çocukları. Çocuk parkta yürürken köpek kovalamaya başladı, çocuklar kaçarken de düşerek kafasını konteynıra vurdu” dedi.