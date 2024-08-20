Barajlarda durum kritik! İşte 20 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul'da bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı vatandaş tarafından merak ediliyor.İşte İSKİ tarafından açıklanan 20 Ağustos baraj doluluk oranı... stanbul baraj doluluk oranları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kışın yağışlardan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aşmıştı. Ağustos ayında ise bu oran bir hayli düştü.İşte 20 Ağustos 2024 Salı günü İstanbul barajlarında son durum...İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 20 AĞUSTOS20 Ağustos İstanbul'a su temin eden 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde 50,6 oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajında son durumÖmerli: %52,54Darlık: %55,06Elmalı: %59,01Terkos: %64,89Alibey: %17,24Büyükçekmece: %49,48Sazlıdere: %52,16Istrancalar: %32,45Kazandere: %17,99Pabuçdere: %31,24SON 14 GÜNÜN DOLULUK ORANIİSKİ tarafından paylaşılan İstanbul barajlarında 20 Ağustos'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları şu şekildedir: