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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 2.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 2.08.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.