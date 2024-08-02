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Beyaz Gazete
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Jandarma ekipleri PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Ekleme: 2.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 2.08.2024 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
erör örgütü propagandası yapan kişiler bir bir yakalanmaya devam ediyor…

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan kişilerin kimliklerini belirledi.

Kimlikleri belirlenen Ş.E., T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S.'nin bulundukları konumlar belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bulunan 6 farklı adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçan 2 firariyi yakalamak için de ekiplerin arama çalışması sürüyor.