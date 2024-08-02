Jandarma ekipleri PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.
erör örgütü propagandası yapan kişiler bir bir yakalanmaya devam ediyor…
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan kişilerin kimliklerini belirledi.
Kimlikleri belirlenen Ş.E., T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S.'nin bulundukları konumlar belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Jandarma ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bulunan 6 farklı adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçan 2 firariyi yakalamak için de ekiplerin arama çalışması sürüyor.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan kişilerin kimliklerini belirledi.
Kimlikleri belirlenen Ş.E., T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S.'nin bulundukları konumlar belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Jandarma ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bulunan 6 farklı adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçan 2 firariyi yakalamak için de ekiplerin arama çalışması sürüyor.