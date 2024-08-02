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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 2.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 2.08.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.