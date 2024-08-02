İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.