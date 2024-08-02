İletişim Başkanı Altun'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tokat gibi cevap!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi. Altun, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistin'e yaptığınız rezil soykırımın hesabı sorulacak" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına sert tepki gösterdi.Altun, şu ifadeleri kullandı:"Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur.Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."