Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Akın akın Ayasofya Camii'ne geldiler

Gazze direnişinin sembol ismi şehit Haniye için tüm ülkede 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak. Haniye için cenaze namazı kılmak isteyen İstanbullular ise Ayasofya Camii'ne akın etti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda Ayasofya'da kılınacak gıyabi cenaze namazı öncesinde, cuma hutbesini okuyor.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran`da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze dün Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.Haniye için Katar'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım var. Cenezeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.