Halk TV'de büyük rezillik! Milyonların önünde İsrail'i desteklediler

Hamas Lideri İsmail Heniyye, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü.Heniyye'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen suikast, Halk TV canlı yayınında değerlendirildi.Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Sansürsüz programının konuklarından olan Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, Heniyye suikastını değerlendirirken tepki çeken ifadeler kullandı.Toker, İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin bir bir öldürüldüğünü söyledi.İsrail'i tehdit edenlerin icabına bakıldığını da öne süren Toker'in ifadeleri sonrası programda gülüşme yaşandı.Toker şunları söyledi:'İsrail'e kafa tutan Arap liderler Yaradanlarıyla buluştu. Dikkat edin İsrail'i haritadan sileceğiz diyen ne kadar radikal Arap lider varsa hepsinin icabına bakıldı.'