Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den tepki geldi. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrailli bakanın skandal açıklamalarına tepki gösterdi.
Keçeli sosyal medya hesabından "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" paylaşımını yaptı.