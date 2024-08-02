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Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı tepkisini oldukça dikkat çekici bir şekilde göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, haritada Israil'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı. Mesut Özil'in İsrail paylaşımı Almanya'da büyük rahatsızlığa sebep oldu.

Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!
Ekleme: 2.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 2.08.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara Mesut Özil dikkat çekici bir tepki göstermişti.

Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil, haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı.

Bild gazetesi, Özil'in bu paylaşımı için "Özil skandal paylaşımıyla şoke etti. Dünya şampiyonu, İsrail'in yok edilmesini istiyor" başlığını atarak yıldız ismi kınadı.

Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!

Bazı Alman politikacılar da Mesut Özil'e verilen devlet nişanlarının geri alınmasını talep etti. Ancak milyonlarca hayranı Özil'e sahip çıkıp İsrail protestosunu alkışladı.