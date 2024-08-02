Bayraktar KALKAN DİHA bir testi daha başarıyla geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA'nın uçuş testlerine sürüyor.Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen orta menzil haberleşme testini başarıyla gerçekleştirildi.40 kilometre menzille uçan KALKAN DİHA, 2 saat 30 dakika havada kaldı.Gücünü 4 adet elektrikli motor ve 1 adet düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor.Bu motorlar ile 14.500 feet üzerinde irtifaya çıkan Bayraktar KALKAN DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu icra edebiliyor.Dikey kalkış ve iniş yapabilen milli DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.