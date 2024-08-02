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Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek rakamları paylaştı.

Ekleme: 2.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 2.08.2024 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, 'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor. Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti.

Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz.

Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.' dedi.

Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor