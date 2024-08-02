Bakan Fidan, Katar'da: Meşal'e Haniye taziyesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikasti sebebiyle Meşal'e taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikasti sebebiyle Meşal'e taziyelerini iletti.
Bakan Fidan, Haniye'nin cuma namazından sonra yapılacak cenaze merasimine katılacak.