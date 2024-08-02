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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de düşük gelen imalat verilerinin ardından dolar haftanın son gününe de yükselişle başlıyor. Gram altın pazartesiden bu yana yüzde 4,17 yükseliş sergiledi!

Ekleme: 2.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 2.08.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...ABD'de düşük gelen imalat verilerinin ardından dolar haftanın son gününe de yükselişle başlıyor. Gram altın pazartesiden bu yana yüzde 4,17 yükseliş sergiledi!

Yatırımcılar ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,622 TL

Çeyrek altın 4,248 TL

Yarım altın 8,523 TL

Cumhuriyet altını 17,327 TL

ONS altın 2,463 dolar