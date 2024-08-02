Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD'de düşük gelen imalat verilerinin ardından dolar haftanın son gününe de yükselişle başlıyor. Gram altın pazartesiden bu yana yüzde 4,17 yükseliş sergiledi!
ABD'de düşük gelen imalat verilerinin ardından dolar haftanın son gününe de yükselişle başlıyor. Gram altın pazartesiden bu yana yüzde 4,17 yükseliş sergiledi!
Yatırımcılar ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,622 TL
Çeyrek altın 4,248 TL
Yarım altın 8,523 TL
Cumhuriyet altını 17,327 TL
ONS altın 2,463 dolar
Yatırımcılar ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,622 TL
Çeyrek altın 4,248 TL
Yarım altın 8,523 TL
Cumhuriyet altını 17,327 TL
ONS altın 2,463 dolar