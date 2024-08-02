AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: CHP İzmir'de yaşamayı çileye dönüştürdü

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden, İzmir'in su krizine dikkat çekerek baraj doluluk oranının yüzde 30'a düştüğünü açıkladı. Saygılı, mevcut su varlığının yetersiz altyapı nedeniyle yeterince korunamadığını ve değerlendirilemediğini vurguladı.Bilal Saygılı, CHP belediyeciliğinin İzmir'deki altyapı sorunlarına neden olduğunu belirtti. Sağlıksız, yetersiz ve plansız altyapının, yağmur suyunun barajlara aktarılmasını ve korunmasını engellediğini ifade eden Saygılı, İzmir'deki musluklara ulaşan suyun yaklaşık %45'inin niteliksiz altyapı nedeniyle kaybolduğunu ve bu kayıp-kaçak bedelinin İzmirli vatandaşların faturalarına yansıdığını söyledi. Saygılı, 'İzmirliler her ay kullanmadıkları suyun parasını ödüyor' dedi.Yağmurların beklenenden daha tehlikeli hale geldiğini ve geçtiğimiz günlerde yağmur sonrası elektrik akımına kapılan vatandaşların yaşadığı olumsuz durumların tekrar yaşanmasından endişe duyduklarını ifade eden Saygılı, CHP belediyeciliğinin İzmir'de yaşamı adeta bir çile, riske ve endişeye dönüştürdüğünü söyledi.İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, yağmur atık sularını tahliye eden hatların mazgallardan başlayarak denetlenmesini ve gerekli yenileme ile düzenlemelerin yapılmasını talep etti. 'İzmir'in tek bir olumsuzluk yaşamaya, tek bir vatandaşımızın canının yanmasına artık sabrı yoktur,' diyen Saygılı, olası olumsuz durumların en büyük müsebbibinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizdi. Saygılı Büyükşehir Belediyenin, gerekli koordinasyonları sağlamayarak İzmir'i hizmetsizlik ve ihmalkarlığa teslim ettiğini vurguladı.