Yumaklı açıkladı: O bölge kontrol altında

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Son olarak; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla ve Yatağan'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin devam ettiğini kaydetti.