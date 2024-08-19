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Beyaz Gazete
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Yumaklı açıkladı: O bölge kontrol altında

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Ekleme: 19.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Yumaklı açıkladı: O bölge kontrol altında
Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Son olarak; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla ve Yatağan'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yumaklı açıkladı: O bölge kontrol altında

Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin devam ettiğini kaydetti.

Yumaklı açıkladı: O bölge kontrol altında