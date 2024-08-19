Yer: Mardin! Başıboş köpekler yol ortasında başka bir köpeği parçaladı

Sokakları adeta mesken edinen başıboş köpekler hem vatandaşlar hem de diğer hayvanlar için tehlike arz ediyor.Olay, dün gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı.Saldırının ardından telef olan köpeğin yerde can çekiştiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.