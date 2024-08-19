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Beyaz Gazete
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Yer: Mardin! Başıboş köpekler yol ortasında başka bir köpeği parçaladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yol ortasında başka bir köpeğe saldırmaya başladı. Köpek sürüsünün saldırdığı köpeğin telef olduğu öğrenildi.

Ekleme: 19.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Yer: Mardin! Başıboş köpekler yol ortasında başka bir köpeği parçaladıSokakları adeta mesken edinen başıboş köpekler hem vatandaşlar hem de diğer hayvanlar için tehlike arz ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı.

Saldırının ardından telef olan köpeğin yerde can çekiştiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Yer: Mardin! Başıboş köpekler yol ortasında başka bir köpeği parçaladı