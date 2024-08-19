Virüs hızla yayılıyor! Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü

Afrika'dan dünyaya yayılan Maymun Çiçeği Filipinler'e de sıçradı. Filipinler'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.Konuya ilişkin gelişmeleri Filipinler Haber Ajansı'na aktaran sağlık yetkilileri, M çiçeği virüsünün hızlı tespiti için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.Virüsun en son Aralık 2023'te görüldüğünü belirten yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti.Ülke basınına konuşan Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti. Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde ocak-ağustos döneminde 14 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.Birçok ülkede görülen Maymun Çiçeği virüsünün belirtileri merak ediliyor. İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Maymun Çiçeğinin özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, 'maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)' ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla 'mpox' olarak değiştirmişti.Aktarılan son gelişmelere göre, Maymun çiçeği virüsü henüz Türkiye'de görülmedi. Ancak virüsün oluşabilme ihtimaline karşı Maymun Çiçeği Bilim Kurulu kuruldu.