Ücretsiz olmaya devam edecek! GİB gerçeği duyurdu: Bir sosyal medya iddiası daha yalan çıktı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son dönemlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara dair açıklamada bulundu.GİB, mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi kimlik numarası, vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve 'vergi borcu yoktur' yazısı talep etme gibi işlemler ücretli olacağına dair iddiaları yalanlayarak bu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, vergi daireleri ve ilgili elektronik uygulamalar üzerinden yapılan işlemler için ücret alınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yalnızca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile elektronik ortamda paylaşılacak veriler için katılma payı alınmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu düzenleme, mükelleflerin değil, bankalar, finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları gibi kurumların talep ettiği elektronik entegrasyonlar için geçerli olacak.GİB, mükelleflerin elektronik uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin altını çizdi ve bu hizmetlerin eskiden olduğu gibi ücretsiz sunulmaya devam edeceğini belirtti.