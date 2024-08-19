Türkiye’nin boykotu İsrail’i fena vurdu: Sebze-meyve fiyatları keskin şekilde arttı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.Filistin'in haklı davasına destek veren Türkiye, ilk günden itibaren ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes için birçok liderle telefonda görüştü. Ancak İsrail'in soykırıma varan vahşeti büyütmesiyle Türkiye, mayıs ayında İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu.Türkiye’nin boykotu İsrail’i fena vurdu: Sebze-meyve fiyatları keskin şekilde arttıTÜRKİYE'NİN KARARI İSRAİL'DE ÇARŞI PAZARI VURDUBu durum, İsrail'de çarşı ve pazarı olumsuz etkiledi. Bilindiği üzere Tel Aviv yönetimi, sebze-meyve ithalatının neredeyse tamamını Türkiye ve Ürdün'den yapıyordu.Türkiye'nin ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.Ülkede sebze-meyve fiyatlarının artması İsrail basınında da geniş yer buldu. "Ankara'nın boykotunun pazarları vurduğu" ifadeleri kullanılan haberlerde; Türkiye ile yaşanan kriz nedeniyle ithalatçıların, malların da daha pahalı olduğu daha uzak ülkelerden ürün satın almak zorunda kaldığı vurgulanıyor.Türkiye’nin boykotu İsrail’i fena vurdu: Sebze-meyve fiyatları keskin şekilde arttıÖte yandan, Türkiye'nin boykot kararı sonrası İsrail'de fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates ve salatalık geliyor. İsrail, söz konusu ürünleri büyük oranda Türkiye'den ithal ediyordu.Türkiye'nin ticaret yasağından önce satılan biber, üzüm, patlıcan gibi ürünlerde de ortalama 3-4 şekellik (36 TL) bir artış yaşandı.Diğer yandan İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak göstermişti.Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktarmıştı.Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etmişti.