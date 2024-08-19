Siyonist İsrail ev ev katlediyor! Katiller ordusuna tepki sürüyor

Siyonist İsrail rejimi, ateşkes görüşmelerine rağmen halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi de yaralandı. Deyr el-Belah kentindeki bir evin bombalanması soncu bir anne ve 6 çocuğu öldü.Hedef alınan evin El-Attar ailesine ait ve 6 çocuktan 4'ünün ikiz olduğu belirtildi. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Yazici ailesine ait, bir evi bombalaması sonucu ise 4 kişi yaşamını yitirdi.Gazze Şeridi'nin doğusunda konuşlanan İsrail topçu birlikleri de Megazi Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı, Deyr el-Belah kenti ve El-Masdar kasabasına yoğun topçu ateşi açtı.İsrail insansız hava aracından (İHA) Abasan el-Kebira kasabasındaki Misbah ailesine ait bir eve yapılan saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti.Gazze'deki Es-Sabra Mahallesi'nde Cevde ailesine ait bir evin İHA ile hedef alınması sonucu 1 kadın öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Katil İsrail ordusu, Han Yunus'ta 'insani bölge' olarak belirtilen alanlara doğru saldırılarını genişletmeyi sürdürüyor.Ordu güçleri, yaklaşık 1,7 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Mevasi'de 'insani bölge' olarak ilan edilen bölgeden sadece birkaç yüz metre uzakta bulunuyor.İsrail ordusu, 16 Ağustos'ta yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.Haritada, yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekmişti.Savaş uçakları yerleşimlerin olduğu Hamed Mahallesi'ndeki bazı konutları yerle bir etmişti.7 Ekim'den beri en az 16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.'GAZZE'DE HER SANİYE ÇOK TEHLİKELİ'Norveç'in başkenti Oslo'da İsrail'in Gazze'de eğitim kurumlarına yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistinli öğrenci ve öğretmenlere destek için bir araya geldi.Kalabalık arasında yer alan ve Gazze'de çalıştığı hastanelerdeki 'korkunç' durumu anlatan Gazze'de tıp öğrencisi 23 yaşındaki Manar Hazem Al Khodari Gazze'deki her saniyenin 'çok tehlikeli' olduğunu ifade etti.Khodari: 'Başsız bir ceset ya da ampute edilmiş bir çocuk görmeden bir gün geçiremezsiniz' dedi.Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 'Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz', 'Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır' yazılı pankartlar taşındı. Birçok gösterici gözaltına alındı.İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 450 bin Filistinliyi göçe zorlamasının ardından 'Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var' açıklamasında bulundu.İsrail'in, Han Yunus'un doğusu ve merkezi yanı sıra Deyr el- Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde'nin boşaltılması yönündeki açıklamasına ilişkin UNRWA, 'Binlerce insan gidecek güvenli yer olmadığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.Gazze'de, barınabilecek başka yer kalmadı' dedi.Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor.Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, 'Nisan ve Mayıs'da bölgeye günlük 150 ila 200 tır insani yardım malzemesi ulaşabiliyordu.Ancak Ağustos'un ilk 10 gününde bu sayı 19 tıra kadar düştü' derken İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, 'Sürekli devam eden bir kriz var. Bombardıman durmuyor.Yardım yapıyoruz ama bu yardımlar devam eden bir felaketin ortasında gerçekleşiyor' dedi.Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Deniz Kuvvetleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Caesarea'daki yazlığının açıklarında uçan cisim tespit etti.Uçan cismin Hizbullah tarafından fırlatılan keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor.İsrail ordusunun bölgeye savaş uçakları gönderdiği ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilmediği kaydedildi. Netanyahu'nun yazlığında olmadığı belirtildi.