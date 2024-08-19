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Samsun'da kamyona çarpan otomobil, can aldı

Yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 19.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da kamyona çarpan otomobil, can aldıKuş serisi otomobiller, trafikte meydana gelen kazalarda yolcuların can güvenliğinin sağlanmasında oldukça çaresiz kalıyor.

Ne yazık ki bir kaza da Samsun'da meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, N.B. idaresindeki 06 N 1178 plakalı Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Samsun'da kamyona çarpan otomobil, can aldı




1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan N.B. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü Necati B. (38), F.B. (59) ve E.G (13) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.