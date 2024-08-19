Sahipsiz köpekler yaşlı kadına dehşeti yaşattı: Bahçede otururken bir anda saldırdılar

Erzincan'da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.Olay, Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Ayşe K., evinin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.Köpeklerin yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan parmaklarına dikiş atıldı.'Biran önce tedbir alınmasını istiyoruz'Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da sürüler halinde gezen köpeklerden şikayet eden vatandaşlar, “Sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk. Bu duruma karşı biran önce tedbir alınmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.