Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağız

Hatay'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören Tarihi Uzun Çarşı'yı dolaştı.Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağızEsnafla bir araya gelen Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı'nda da incelemeler yaptı. Bakan Kurum, kentin sembollerinden olan ve depremde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.Uzun Çarşı'daki işyerlerine girip vatandaşın hatrını soran Bakan Kurum, 15 Eylül'de çarşının yeniden inşa ve ihya çalışmaları için ihale imzalanacağını açıkladı. Esnaftan bu tarihe kadar Valilik koordinesinde işyerlerinden taşınmalarını isteyen Bakan Kurum şunları söyledi: Bizler 15 Eylül 2024'e kadar burayı boşaltacağız, o tarihte ihalemizi yapacağız. Burada inşaat çalışmalarına girişeceğiz. Ayın 15'ine kadar da Vali Bey sizi taşıyacak. Bir taraftan eski binalar olduğu için yıkımları yapacağız. İnşallah yan tarafla birlikte bir bütün halinde burayı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz."Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağızHatay sokaklarında dolaşan Bakan Kurum bir vatandaşın sorusu üzerine rezerv alanlarda bulunan hasarsız binalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız.67 iş yerinin yapılacağı Kuyumcular Çarşısı'nı gezdikten sonra bir proje yetkilisiyle konuşan Bakan Kurum, "Ağustostayız, aralık ayının sonuna ben burada her şeyin bitmesini istiyorum. Eğer bitiremezsek bozuşuruz. 15 Eylül'de başlayan sürecimizden sonra, inşallah, 6 Şubat'ta hep birlikte buralarda çay içeceğiz. Hatta ben sizin dükkanınıza gelip kahvenizi içeceğim" dedi.Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı'nda kendisine sarılarak ağlayan bir depremzedeyi de teselli etti.