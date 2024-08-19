Konya'da kira anlaşmazlığı: Uzman çavuş, ev sahibi ile oğlunu öldürdü

Son dönemde artış yaşanan kira fiyatları yüzünden mal sahibi ve kiracılar arasında sk sık tartışmalar yaşanıyor.Bu kapsamda Konya'da yaşanan anlaşmazlıkta kan aktı.Akşehir Cezaevi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Emre K., kira anlaşmazlığı yaşadığı ev sahibi Necati Çınar'ın iş yerine gitti.Burada çıkan tartışmanın ardından Emre K., tabancayla Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar'a ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, Emre K. ise kaçtı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.Emre K. kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.