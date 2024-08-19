Kara Atmaca seyir füzesinden tam isabet! Tarih verildi: Envantere girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yaptı.SSB tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin sözleşme 18 Ağustos 2021'de imzalandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak, 2021'de başlattıkları proje kapsamında geliştirilen Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemlerinin bulunduğunu ifade etti.Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesinin, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştirildiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:'Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve Kale Arge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.'Kara Atmaca'nın 2026'da hizmete alınması bekleniyor.