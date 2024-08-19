Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı bugün Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda kesinleşecek. Kamala Harris "taç giyme törenine" hazırlanırken Filistin destekçileri ise protestolara hazırlanıyor.Arap ve Müslüman Amerikalı gruplardan oluşan protestocular iki ayrı yürüyüş planlıyor. İlk yürüyüşün pazartesi günü öğle saatlerinde ikincisinin ise perşembe günü saat 17.00'de Harris'in kabul konuşmasından önce yapılacağı bildirildi.Protestocular, ana kongre mekanı olarak hizmet verecek olan yakındaki United Center'a yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Chicago'daki Union Park'ta kamp kuracaklar.Arap Amerikan Eylem Ağı'nın yönetici direktörü Hatem Abudayyeh'in "Hedef Demokrat Parti, Joe Biden veya Kamala Harris değil. O da Biden kadar suç ortağı" şeklinde konuştuğu bildirildi.Abudayyeh'in ayrıca, "Kamala Harris Trump'a yenilirse suçlayacakları tek kişi kendileri olur. Bu bizim neslimizin Vietnam Savaşı'dır" dediği belirtildi.Protestocular Chicago'da ana kongre binası olarak hizmet verecek olan United Center'a yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Union Park'a kamp kuracak.Biden, 81 yaşında partisinin olası adayı olarak belirlendiğinde protesto gösterilerine büyük bir katılım bekleniyordu ancak Biden'ın 21 Temmuz'da adaylıktan çekilip 59 yaşındaki Harris'i destekleme kararı, protesto gösterilerinin ölçeği konusunda belirsizlik yarattı. Organizatörler ise on binlerce katılımcı beklediklerini söylüyor.Biden, Filistin yanlısı göstericiler tarafından aylardır protesto ediliyor. Kasım ayında binlerce gösterici "F*ck Joe Biden" sloganları attı, Beyaz Saray'ın kapılarını kırmızıya boyadı ve Biden'ın "Soykırım Joe" olarak suçladı.Kamala Harris'in ilk kez çıktığı büyük miting ise protesto gösterilerine sahne olmuş, göstericiler "Soykırıma oy vermeyeceğiz" sloganları atmıştı. Harris ise protestoculara sert çıkmış ve "Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız böyle konuşmaya devam edin" demişti. Harris'in çıkışı büyük tepki görmüştü.Protestocular ise Harris'e "Katil Kamala" lakabını taktı.