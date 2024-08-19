İslam Memiş uyardı! Elinde altın olanlar satmasın

Gram altın Kapalıçarşı'da yeni güne 2 bin 755 TL, çeyrek altın 4 bin 494 TL, yarım altın 8 bin 981 TL, tam altın ise 17 bin 908 TL satış fiyatı ile güne başladı.Altın, ABD Merkez Bankası faiz indirim beklentisi ile yükseldi. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.'Altında çok agresif bir yükseliş oldu. Tuzak oluşumu var.' diyen altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyararak sözlerine devam etti;Misilleme haberleri ile altında sahte yükselişler oluyor. Yatırımcının ters köşe olması için yapılıyor. Malınıza sahip çıkın. Altında tuzak oluşumu olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ons altın 2 bin 500 doları aştı. Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğim. Haziran ayından sonra her ay rekor tazeleyen bir gram altın olacak uyarısında bulunmuştum. Gram altın yatırımcısına sabırla bekleyin. Altınınızı satmayın. Düşüşler alım fırsatı olacak. Ama yıl sonu beklentimiz 3000 TL, 3500 TL aralığı olacak' ifadelerini kullandı.Gram altın alış: 2.707,39Gram altın satış: 2.707,81Çeyrek altın alış: 4.428,00Çeyrek altın satış: 4.489,00Yarım altın alış: 8.883,00Yarım altın satış: 8.970,00Tam altın alış: 17.739,00Tam altın satış: 17.885,00