İslam Memiş uyardı! Elinde altın olanlar satmasın
ltın, geçtiğimiz hafta sert bir yükselişle kapanış yapmıştı. Gram altın ve ons altının güne nasıl başladığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...
Gram altın Kapalıçarşı'da yeni güne 2 bin 755 TL, çeyrek altın 4 bin 494 TL, yarım altın 8 bin 981 TL, tam altın ise 17 bin 908 TL satış fiyatı ile güne başladı.
Altın, ABD Merkez Bankası faiz indirim beklentisi ile yükseldi. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.
'Altında çok agresif bir yükseliş oldu. Tuzak oluşumu var.' diyen altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyararak sözlerine devam etti;
'TERS KÖŞE OLABİLİRSİNİZ'
Misilleme haberleri ile altında sahte yükselişler oluyor. Yatırımcının ters köşe olması için yapılıyor. Malınıza sahip çıkın. Altında tuzak oluşumu olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ons altın 2 bin 500 doları aştı. Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğim. Haziran ayından sonra her ay rekor tazeleyen bir gram altın olacak uyarısında bulunmuştum. Gram altın yatırımcısına sabırla bekleyin. Altınınızı satmayın. Düşüşler alım fırsatı olacak. Ama yıl sonu beklentimiz 3000 TL, 3500 TL aralığı olacak' ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.707,39
Gram altın satış: 2.707,81
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.428,00
Çeyrek altın satış: 4.489,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.883,00
Yarım altın satış: 8.970,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.739,00
Tam altın satış: 17.885,00