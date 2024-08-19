İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde yapılan 'Çember-21' operasyonlarında 4 bin 491 firarinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik unsurlarınca yurt genelinde son 5 günde arama kaydı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla 'Çember-21' operasyonları düzenlendiğini belirtti.Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firari yakalandı.Yerlikaya, operasyonları yöneten kamu görevlileri ve operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.