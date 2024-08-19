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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde düzenlenen Çember operasyonlarında 4 bin 491 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu
Ekleme: 19.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde yapılan 'Çember-21' operasyonlarında 4 bin 491 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik unsurlarınca yurt genelinde son 5 günde arama kaydı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla 'Çember-21' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firari yakalandı.

Yerlikaya, operasyonları yöneten kamu görevlileri ve operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.