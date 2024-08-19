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Beyaz Gazete
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Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın yangın bölgesine toplam 114 ton su döktüğü ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü
Ekleme: 19.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü
Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Be-200 amfibi yangın uçağının dün Muğla'nın Ula ilçesindeki yangın bölgesine 12 kez su bıraktığı bildirildi.

Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü

YANGIN BÖLGESİNE 114 TON SU DÖKTÜ
Açıklamada, uçağın yangın bölgesine toplam 114 ton su döktüğü ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüşmüş, Aliyev bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.