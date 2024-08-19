Gardaş yardıma koştu! 114 ton su döktü

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın yangın bölgesine toplam 114 ton su döktüğü ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Be-200 amfibi yangın uçağının dün Muğla'nın Ula ilçesindeki yangın bölgesine 12 kez su bıraktığı bildirildi.Açıklamada, uçağın yangın bölgesine toplam 114 ton su döktüğü ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüşmüş, Aliyev bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.