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Beyaz Gazete
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Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandı

Sosyal medyada Samira Beyza Gürkan'ın dini değerlere hakaret eden paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İsvas İl Emniyet Müdürlüğü, Beyza Gürkan'ın tutuklandığını duyurdu.

Ekleme: 19.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandıSamira Beyza Gürkan isimli şahıs, X hesabından hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuştu.

Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandı

Gürkan, yaptığı paylaşımda "Sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allah'ınızı, kitabınızı, o Arap peygamberinizi s*ker atarım." ifadelerine yer vermişti.

Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandı

Bu ifadeler, özellikle dini değerlere yönelik hakaret içermesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandı

TUTUKLANDI

Gürkan, paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine bu içeriği sosyal medya hesabından kaldırdı.

Dini değerlere küfür etmişti... O hadsiz tutuklandı

Ancak olayın yankıları sürerken Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürkan gözaltına alındı. Gürkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir açıklama yaparak Gürkan'ın tutuklandığını bildirdi.