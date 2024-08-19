Dilan Polat için tahliye kararı

Türkiye, son birkaç aydır sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı konuşuyor.'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından tutuklanan Polat Ailesi'nin merakla beklenen MASAK raporu çıktı.Daha önce cezaevinde psikolojik sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın çıkan MASAK raporunda ticari ve finansal konularda yetkisi olmadığı ortaya çıktı.Sadece 'reklam yüzü' olarak kullanılan Dilan Polat'ın tahliyesi için yapılan başvurular, belgelerde oluşan eksiklik ve yurt dışına kaçma gerekçesinden reddedildi.Sosyal medya fenomeni Polat için tahliye kararı verildi. Mahkeme, Dilan Polat'ın avukatının tutukluluğa itirazı değerlendirildi.Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dilan Polat 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.Dilan Polat, 10 aydır tutukluydu. 2023 Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, ilerleyen saatlerde Marmara İnfaz Kurumları Cezaevi'nden tahliye olması bekleniyor.Bugün ise sadece Dilan Polat tahliye olacak. Engin Polat'ın ilk duruşmaya kadar cezaevinde olması bekleniyor.