Çalışma hayatında ‘esnek’ devrim! Düzenlemede son viraj: Mesai saatleri yeniden ayarlanacak

Yeni nesil çalışma modelleri kapsamındaki esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme için hükümet çalışmalarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi.Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı.Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini açıklamış, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti.Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayarlamaların yapılması için çalışmalara hız verildi.2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.YOİKK toplantısında iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir şekilde belirlenen, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması gerektiği de vurgulandı.Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklere yönelik SGK temsilcilerinin de görüşleri alındı.'Uzaktan, Kısmi Ve Geçici Süreli Çalışma İle Platform Çalışması Gibi Yeni Nesil Esnek Çalışma Modellerine Dair Mevzuat Değişikliği' için Bakanlığın Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde toplantılar yapılıyor.Bu kapsamda bakanlık olarak 3 ayrı toplantı düzenlendi. Yeni düzenleme ile İş Kanunu değiştirilecek ve mesai saatleri yeniden ayarlanacak. Yeni düzenleme 'çalışan' odaklı olacak, mevzuat dağınıklığı ortadan kaldırılacak.