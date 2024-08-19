Bilet alırken dikkat! Uçaklar artık o havalimanına inmeyecek...

Türkiye ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olarak önemli bir konumda olan Ordu-Giresun havalimanın uçuşa kapatılacağı bildirildi.Deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan bilinen havalimanına bir süre uçuşların yapılmayacak olması havalimanını aktif olarak kullanan bölge halkı ve taksi esnafı için endişe konusu oldu.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 50 gün sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılacak.Ordu- Giresun Havalimanı hakkında yapılan duyuruda havalimanının 16 Eylül 2024 tarihi itibariyle 50 gün boyunca hizmete kapatılacağı belitrildi.Geçtiğimiz yıl da benzer bir nedenle 10 gün süreyle kapanan havalimanı, bu kez gurbetçilerin ve tatilcilerin dönüş dönemine denk gelen daha uzun bir süreliğine kapanacak olması halkın ulaşım tercihlerini değiştirmesine neden olacak.