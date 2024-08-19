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Bardağı taşıran son damla! Naci Görür'den deprem sonrası korkutan açıklama

Naci Görür, Muş'ta meydana gelen 4,2'lik deprem sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 19.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Bardağı taşıran son damla! Naci Görür'den deprem sonrası korkutan açıklama
Deprem uzmanı Naci Görür, yaptığı değerlendirmede Bingöl, Muş ve Erzurum'dan hissedilen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı için endişelendiren boyutta olduğunu belirterek bunun 'bardağı taşıran son damla' olabileceğine dikkat çekti.

Bardağı taşıran son damla! Naci Görür'den deprem sonrası korkutan açıklama

'BÖYLE DEPREMLERDEN ENDİŞE EDERİZ'
Görür sosyal medya hesabından şunları söyledi:

'Alabalık-Varto/Muş'ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF'ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle'