Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.