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Beyaz Gazete
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Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı
Ekleme: 19.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı

Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.