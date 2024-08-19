Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçen hafta ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2.500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın da ons altına bağlı 2 bin 700 TL'nin üzerinde seyrederek rekor kırdı. Peki yeni haftada altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, azalan resesyon endişelerinin risk iştahını artırmasının etkisiyle rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirmeye yaklaştığına yönelik beklentiler de altın fiyatlarını destekledi.
Ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2.500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın da 2.700 Türk Lirası'nı aşarak rekor tazeledi.
Peki bugün altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN
2,708 TL
ÇEYREK ALTIN
4,492
YARIM ALTIN
8,975
CUMHURİYET ALTINI
17,894
ONS ALTIN
2,500 dolar
Ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2.500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın da 2.700 Türk Lirası'nı aşarak rekor tazeledi.
Peki bugün altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN
2,708 TL
ÇEYREK ALTIN
4,492
YARIM ALTIN
8,975
CUMHURİYET ALTINI
17,894
ONS ALTIN
2,500 dolar