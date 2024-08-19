Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2.500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın da ons altına bağlı 2 bin 700 TL'nin üzerinde seyrederek rekor kırdı. Peki yeni haftada altın fiyatları ne kadar?