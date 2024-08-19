AK Partili İnan'dan Aslanoğlu'na sert çıkış!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu arasındaki yangın gerilimi devam ediyor. CHP'li Aslanoğlu'nun 'cahil' çıkışının ardından AK Partili İnan'dan cevap geldi. İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördük senin ateş şavaşçılarını yetersiz herif… Ne kadar terör sempatizanı, devlet düşmanı varsa hepsi himayenizde. Sonra ‘neden yangını söndüremiyoruz?’ diye düşünüp durmayın" ifadelerini kullandı.

İzmir'de günlerce süren yangın kabusunun ardından yerel siyasette de gerginlik devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'de çıkan yangınlarla ilgili bilgileri paylaşarak, 'İtfaiye yetersiz kaldı' açıklamasında bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a göndermede bulundu.CHP'li Aslanoğlu'nun yaptığı göndermeden sonra AK Partili İnan'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, 'Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiç bir zaman İzmirliler olmadı. İzmir'e YAKIŞMIYORSUNUZ!' ifadelerini kullandı. İnan paylaşımının altına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın yasadışı terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen tweetlerinin ekran görüntülerini de ekledi.İşte İnan'ın o paylaşımı; 'Gördük senin ateş savaşçılarını yetersiz herif… Ne kadar terör sempatizanı, devlet düşmanı varsa hepsi himayenizde. Sonra 'neden yangını söndüremiyoruz?' diye düşünüp durmayın. Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiç bir zaman İzmirliler olmadı. İzmir'e YAKIŞMIYORSUNUZ!'