AK Partili Ayvalı'dan yangın söndürme müdahalesini eleştiren CHP'li yöneticilere cevap!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalıdan, orman yangınlarına müdahalede bakanlığı eleştiren CHP'li yöneticilere yanıt geldi. CHP'li belediyelerin 5 yıl önce de 3 yıl önce de yangınları söndürmede yetersiz kaldığını söyleyen Ayvalı, 'Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerin sorumluluğunda olan şehir merkezlerindeki yangınları söndürmek için enerjisini buralara harcamak durumunda kalırken, bu sorumsuzlarsa utanacakları yerde 'Buraya uçak gönderin, helikopter gönderin...' diye tezvirat yapabiliyorlar pişkince' diye konuştu.AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ile ilgili AK Parti hükümetine eleştirilerde bulunan CHP'li yöneticilere sert çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve geçmişte de CHP'li belediyelere aynı eleştirileri olduğunu hatırlatan Ayvalı şunları söyledi, 'CHP, yine bildiğimiz CHP. Değişen hiçbir şey yok! Tunç Soyer, yangın söndürme uçağı alacağız vaadiyle milletten para toplamıştı ama ortada uçak falan yok. Hakeza ⁠Ekrem İmamoğlu da 'THK'daki uçakların bakım ve onarımını yapacağız' demişti, orada da yapılan hiçbir şey yok. Bir de utanmadan 'engelleniyoruz' algısı yapıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerin sorumluluğunda olan şehir merkezlerindeki yangınları söndürmek için enerjisini buralara harcamak durumunda kalırken, bu sorumsuzlarsa utanacakları yerde 'Buraya uçak gönderin, helikopter gönderin...' diye tezvirat yapabiliyorlar pişkince. Bunların arsızlıklarıyla mücadele etmek, yangınla mücadele etmekten daha zor!' ifadelerini kullandı.'Değişen hiçbir şey yok!' diyerek sözlerine devam eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, 'Bugün 'Uçaklar nerede?' tezviratı yapanlar, aynı tezviratı 'Deprem vergileri nerede?' diyerek de yapmışlardı. İktidarın bu işe harcadığı para, alınan vergilerin on katıydı oysa. Yine Kentsel Dönüşümde de mesele sadece paradan ibaret olmadığı, insanların ikna edilmesi de gerektiği halde epey yol kat ettik. Peki CHP belediyeleri ne yaptı, ne yapıyor? Hiçbir şey! İzmir için Deprem Master Planı dahi yapmış değiller. Kimin icracı, kimin de yalancı olduğu ortada. Vatandaş da bunun ayrımına zaten varıyor' dedi.