Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Demir yolu ile ihracatta yüzde 13,2 artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait ihracat amaçlı taşınan yük verilerini paylaştığı bir açıklama yayınladı.Bakan Uraloğlu yaptığı yazılu açıklamada, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında önemli bir ivme kazandığını belirtti.Uraloğlu açıklamasına ise "Ülkemizin ihracat taşımacılığında demir yolu kullanımının her geçen yıl arttığını görüyor, artan ihtiyacı karşılamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çevreci ve ekonomik yönleri ile öne çıkan demir yolu taşımacılığını ve ulaşım altyapımızı geliştirmek için durmadan çalışıyoruz.Neredeyse yüz yıldır el değmemiş konvansiyonel hatları da yeniledik. Organize sanayi bölgelerimizi, fabrikalarımızı ve limanlarımızı demir yolu ağımıza bağladık" sözleriyle devam etti.Bakan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının hem hız hem de kapasite açısından Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırdığını kaydederek, "2024 yılının ilk 7 aylık döneminde 1,2 milyon ton ihracat taşıması gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla rekor kırdık. Türkiye'nin demir yolu taşımacılığının gelişen kapasitesi, önümüzdeki yıllarda ihracat hacmini daha da artıracak.Demir yolu ile gerçekleştirdiğimiz ihracat, ülkemizin ekonomik büyümesinin önemli bir unsuru. Hedefimiz, bu ağları genişleterek, Avrupa'nın ticaret hatlarında Türkiye'nin stratejik rolünü daha da pekiştirmek" ifadelerini kullandı.Demir yolu taşımacılığında İstanbul ve çevresindeki illerin önemli bir rol oynadığını belirten Uraloğlu, "Söz konusu taşımaların yüzde 86'sına denk gelen 1 milyon 32 bin tondan fazla yük, İstanbul ve çevre illerden taşındı. Bunun yanı sıra İzmir, Eskişehir, Ankara ve Sivas gibi illerimizden de ihracat ürünlerini Avrupa'ya ulaştırıyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, bu taşımaların Türkiye'nin lojistik gücünü ve demir yolu taşımacılığının ihracattaki önemini ortaya koyduğunu ifade ederek, Avrupa ile bağlantısallığı sağlayan demir yolu bağlantılarının hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük katkılar sunduğunu bildirdi.Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki ticaret köprüsü olma rolünün daha da güçlendiğini vurgulayan Uraloğlu, altyapı iyileştirmeleri ve Avrupa ile Orta Asya demir yolları arasındaki iş birliği anlaşmalarının Türkiye'nin ihracat taşımacılığında daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını belirtti.Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında Avrupa ile olan bağlarının giderek güçlenmesi ve bu alandaki ihracat yönelimlerinin stratejik önemine değinen Uraloğlu, "Türkiye ve Avrupa arasında işlettiğimiz günlük en az 8 yük treni Avrupa'ya kesintisiz ticareti sağlıyor. İhraç edilen ürünlerin başında otomotiv yedek parçası, tekstil ürünleri, gıda, elektronik ürünler, kimyasal ürünler, çimento ve inşaat malzemeleri gibi ürünler geliyor. Bu taşımacılık altyapısı sayesinde sadece maliyet avantajı değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir bir taşımacılık modeli sunuyoruz" ifadelerini kullandı.